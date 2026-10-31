１１月２日に開幕「競輪甲子園」 サッカー元日本代表監督・トルシエ氏がエール

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平谷川瀬のいわき平競輪場で高校生を対象に、１１月２、３日に行われる「競輪甲子園２０２６」に向け、サッカー元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏が激励のメッセージを届けた。市公営競技事務所が３０日に発表した。

トルシエ氏はサッカー・日本代表の合宿で双葉郡楢葉、広野町のＪヴィレッジを利用した縁で、昨年の競輪甲子園ではスペシャルゲスト・プレゼンターを務め、大会を大いに盛り上げた。

「昨年、皆さんのエネルギー、そして勇気に感銘を受けました。ご存じのとおり、福島は私にとって今も特別な場所です。Ｊヴィレッジで、私は日本のサッカー選手たちの才能と可能性を見出しました。そして今年は、もう一つ特別なことがあります。今年は初めて、女子選手たちもこの競輪大会に参加します。男子選手と同じ舞台で、自分たちの力を示してくれるでしょう。 選手の皆さんの健闘を祈ります。何より、決して諦めず、自分を信じて、力を最後まで出し切ってください。またお会いしましょう」（フィリップ・トルシエ氏）

（資料写真：いわき平競輪場）