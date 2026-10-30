いわきＦＣ前監督の田村雄三氏 取締役ＧＭに「この選択を、証明する」

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サッカー・Ｊ２いわきＦＣを運営する「いわきスポーツクラブ」は３０日、トップチーム前監督の田村雄三氏（４３）が取締役ゼネラルマネージャーに就任したと発表した。同日開催の臨時株主総会で取締役選任が承認された。

田村氏は群馬県渋川市出身。中央大から２００５年に湘南ベルマーレに加入し、１０年をもって現役を引退。湘南のスタッフを経て、１５年末にいわきが現体制となった際に創業メンバーとして強化・スカウト本部長に就任した。

１７～２１年にトップチーム監督を務め、２２年にスポーツディレクター、２３年にゼネラルマネージャー。同年６月から再び監督を任された。

しかし今年８月に開幕した新シーズンでは、第５節までに１勝４敗にとどまった中で、９月に本人の申し出で監督を辞任した。

新たにゼネラルマネージャーとしては、トップチームおよびアカデミー部門を統括するとともに、競技面・事業面の両面からクラブ全体のさらなる成長・発展に携わっていく。

田村氏は「これまでクラブを支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、現場と経営をつなぎ、クラブのさらなる成長と発展に全力で取り組んでまいります。大きな責任を担う覚悟を持ち、皆さまとともに新たな未来を切り拓いていきます。この選択を、証明する」とコメントしている。

（写真：田村雄三氏）