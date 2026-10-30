「こどもとの関わり方」テーマ いわき市主催の児童虐待防止講演会 １１月２３日

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市による「令和８年度児童虐待防止啓発講演会」が１１月２３日、市総合保健福祉センターで開かれる。

１１月は国で定める「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」月間で、市では児童虐待の発生予防を図る啓発事業を展開。講演会を通じ、親子の適切な関わり方について学ぶことで、広く市民らの児童虐待防止に対する意識の醸成を図っていく。

今回は子育て世帯や児童福祉に関心のある市民らを対象に、「『「こどもとの関わり方のヒント』～わが子のために知っておきたい心の成長～」と題し、福島学院大福祉学部福祉心理学科の安部郁子・特任教授が講師を務める。

当日は「愛着って何？」「こどもの行動が理解できない…」「育児、これでいいのかな？」といった悩みを踏まえ、乳幼児期から思春期までの子どもの心の成長を知る機会とする。

時間は午後１時半～３時半。定員は１００人（先着順）。参加費無料。未就学児の託児あり（要予約・人数制限あり）。申し込み、問い合わせは市こども家庭課＝電話（２７）８５９６＝へ。

（画像：講演会の告知チラシ）