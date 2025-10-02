久之浜・大久、四倉地区の６５歳以上の高齢者、運転免許証自主返納者を対象に、同地区内外の指定された商業施設や医療・金融・公共機関を目的地とした定額タクシーが１日、運行を開始した。
いわき市では公共交通空白地域の解消に向けた定額タクシーの導入を進めており、今年７月の遠野地区に続いて、２例目の社会実装となる。市久之浜・大久ふれあい館で１日朝、出発式が行われ、関係者が定額タクシーの社会実装を祝った。
久之浜・大久、四倉地区では、公共交通運営協議会を立ち上げて、三和、田人地区で実践している交通対策や住民アンケートを参考に勉強会を重ね、２０２３（令和５）年８月から本格的に定額タクシーの検討を開始。昨年１月から３月、同年１１月から今年２月にかけて実証事業を検証した。
その上で運行主体となる交通対策協議会を７月に設立し、同協議会とマルイチ小名浜タクシー、三和交通、県タクシー協会いわき支部の４者で連携協定を結んだ。出発式では、内田市長が「地域の皆さんの協力で対象の方に利用を呼び掛け、タクシー業者の方々にも利益をあげていただきたい」とあいさつした。
市は２０２６、２７年度にかけて移動手段の確保を目標に掲げ、小名浜や常磐、小川地区でも実証事業を展開していく予定。
登録は市久之浜・大久支所＝電話（８２）２１１１、市四倉支所＝同（３２）２１１１＝へ。インターネットからも可。久之浜・大久地区は＜こちら＞、四倉地区は＜こちら＞。
（写真：市久之浜・大久ふれあい館を出発する定額タクシー）
ニュース
久之浜・大久、四倉に定額タクシー いわき市２例目 高齢住民らの移動手段に
久之浜・大久、四倉地区の６５歳以上の高齢者、運転免許証自主返納者を対象に、同地区内外の指定された商業施設や医療・金融・公共機関を目的地とした定額タクシーが１日、運行を開始した。