２１年に小名浜で起きた殺人事件 男２人に懲役１７年と１５年の実刑判決

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いわき市小名浜で２０２１（令和３）年９月にマージャン店経営の男性＝当時（５６）＝が刃物で刺されて死亡した事件を巡り、殺人の罪に問われた、同市江名字北口、土木作業員の男Ａ（６４）と、同市平上荒川字長尾、無職の男Ｂ（６２）の裁判員裁判・判決公判が３０日、地裁郡山支部（下山洋司裁判長）で開かれた。

男Ａに懲役１７年（求刑同１８年）、男Ｂに懲役１５年（求刑同１６年）の実刑判決が言い渡された。

事件は２１年９月４日午後９時４０分ごろ、同市小名浜林ノ上の鉄道線路上で発生。男Ａの指示を受け、男Ｂが刃物で男性の胸や腹などを突き刺すなどし、約１２時間後に搬送された市内の病院で失血死させた。

検察側は指定暴力団住吉会系暴力団幹部だった男Ａが、組から破門や絶縁を言い渡された男性が地元でマージャン店を営んでいる点を問題視し、男Ｂに犯行を申し付けたことを明らかにしている。

判決の理由として、男Ａの犯行に至った経緯が、暴力団のルールに背いたものである上、男Ｂが男Ａの依頼を受けて実行役を務めた点に対し、「組織内のルールを破った者には殺害を含む制裁を加えざるを得ないという考え方自体、一般社会の常識に沿わない暴力団特有のもので、その刑を減じる理由にはならない」と断じた。

また弁護側は男Ｂについて従属的な立場だったと主張したが、「兄貴分である男Ａのためなら殺人に及ぶことをいとわず、実際に残虐行為に及んでいることを照らせば、刑事責任は男Ａに大きく劣るものとはいえない」とした。

（資料写真：福島地裁郡山支部）

おことわり 本紙では実名報道しています。