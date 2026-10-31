「感謝の気持ち届ける」磐城高吹奏楽部 ３年連続２５回目の全国大会へ

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第７４回全日本吹奏楽コンクール（全日本吹奏楽連盟などの主催）の高校の部が１１月１日、アクトシティ浜松（静岡県浜松市）で開催される。いわき市からは東北代表として、磐城が３年連続２５回目の全国大会出場を決めている。

吹奏楽が盛んないわき市をけん引する団体として、目標は２０１５（平成２７）年以来１１年ぶりの金賞だが、それ以上に「お世話になっている人たちに感謝の気持ちを届け、聴く人が感動できる演奏」の実現に向け、最後の練習に励んでいる。

披露するのは、課題曲はＩＶ「管楽器のためのフィナーレ」（伊藤康英作曲）、自由曲は「バレエ音楽『ヨゼフ伝説』より」（Ｒ・シュトラウス作曲）。

課題曲は古典音楽で知られるソナタ形式をモチーフにしているため、部員たちは楽曲の構成を丁寧に理解して実際に吹いている。自由曲は旧約聖書に登場するヤコブの子・ヨセフの物語に基づいた作品。木管楽器による甘美なメロディーや、金管楽器による華々しい響きが特徴的で、どの奏者にも高い技術が求められている。

部員６４人を率いる部長の佐藤孝春さん（１７）＝３年、トロンボーン＝は「自分たちができる最高の演奏を通じ、会場にいる方々に感動してもらいたい」と話す。

進学校ゆえ他の全国大会常連校のように、練習時間を長く取ることはできない。だからこそパート練習や合奏の中で、互いに率先して修正を図っている。ただ先輩たちも同じように取り組んできたとあって、彼らにとっては特別なことではない。

「全国大会直前だからこそ、音楽の基本的な部分をもう一度しっかりと見直す」と佐藤さん。本番前の独特の緊張感に包まれているが、気負いはない。練習場所の百十周年記念館（ピークス１１０）には「全国大会金賞」の文字が掲げられている。佐藤さんに目標を聞くと、「金賞」と胸を張った。

（写真：全国大会に向けて練習に励む磐城高吹奏楽部）