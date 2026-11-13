アリオスでバロックの調べ「オーケストラ・ファン・ヴァセナール」１２月に公演

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バロック・ヴァイオリン奏者の赤津眞言氏が率いる「オーケストラ・ファン・ヴァセナール」による公演が１２月１２日、いわき芸術文化交流館「アリオス」で開かれる。

赤津氏は欧州を中心に国内外で演奏活動を展開する傍ら、ベルギーで教べんを取るなど後進の育成にも取り組んでいる第一人者で、父が勿来出身という縁もあり、いわきアリオスでは２０１２年から定期的に演奏の機会を設けている。

今回は６日に福井県坂井市で始まった全国９カ所で開催中のツアーの締めくくりとして、近代音楽の源流を届ける。

バロック・ヴァイオリンは、現代のヴァイオリンとおおまかな形や弦の本数は同じであるものの、細かな部分や弓、構え方は異なる。

今回の公演は赤津氏に加え、フルートのもとになったフリュート・アルマンド（フラウト・トラヴェルソ）の相川郁子氏、撥弦楽器バス・ド・ヴィオール（ヴィオラ・ダ・ガンバ）の田中孝子氏、チェンバロの西野晟一朗で構成する。

チェンバロはいわきアリオス所蔵で、日本の公共ホールには１台しかない「１６フィート弦付ジャーマン・チェンバロ」が使われ、それぞれ普段耳にする機会が少ない古楽の響きが堪能できる。

赤津氏が１２日、いわき民報社を訪れ、公演についての魅力を語った。古楽は現代のオーケストラや室内楽とは異なり、ピッチが低い点が特徴で、文字通りその時代に生きた人たちと同じ音程で楽曲に触れられるという。

公演のタイトルは「『リュリを超えた２人』クープランとラモー、フランス・バロックの辿った道」。いずれもバロック時代のフランスの作曲家、ラモー（１６８３～１７６４）とクープラン（１６６８～１７３３）の楽曲を演奏する中で、２人に影響を与えたジャン＝バティスト・リュリ（１６３２～８７）や、王政下のフランスと音楽の関係をひも解いていく。

「音楽がフランスから、世界的な広がりを見せていった時代。ぜひ当時の雰囲気をアンサンブルで味わってほしい」と来場を呼びかけた。

開場は午後３時半・開演は同４時。全席自由。一般３０００円。Ｕ２５（２５歳以下）１５００円。アリオスチケットセンター＝電話（２２）５８００＝で取り扱い中。問い合わせも同センターへ。

（写真：バロック・ヴァイオリン奏者の赤津眞言氏）