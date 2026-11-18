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いわき市は公立中学校の部活動を巡り、来年９月を目安に、休日に関して「地域展開」を達成する方針を立てた。市教委が１７日、いわき市部活動地域展開推進計画を公表し、今後の取り組み方を示した。

生徒たちが活動する場のうち、市が認める地域クラブについては活動推進ガイドラインや認定の要綱を定めるとともに、指導者として登録できる人材バンクを設置する。

なお平日の部活動に関しては当面の間、学校教育活動の一環として継続していく。

部活動の地域展開（旧・地域移行）にあたり、市は２０２４（令和６）年度から３年間の計画でモデル事業を進めてきた。

背景には教職員の多忙化解消に加え、少子化の中でも子どもたちのニーズに応じた持続可能なスポーツ・文化活動の推進がある。

地域展開によって、自分の学校にはなかった競技にも参加できるようになることが期待される。

ただ地域クラブは独立した運営となるため、謝金を含め従来の部活動とは異なる経費が生じる。

原則として参加者の負担だが、可能な限り低廉な参加費で済むようにする。また子どもたちの送迎の問題や、経済的に困窮する世帯への支援についてはさらに検討を重ねていく。

休日の地域展開は、現２年生の活動がおおむね終わる来年９月に設定。新チームの移行時期によって前後することも可としている。

休日に行われる大会の取り扱いも変わる。地域展開後は学校単位で参加できるのは中体連・新人戦（運動部）、吹奏楽コンクール・アンサンブルコンテスト（吹奏楽部）、県下小中学校音楽祭・声楽アンサンブルコンテスト（合唱部）に限り、大会前の練習・練習試合も一定の制限を設ける。

さらに今後新設される休日の大会には学校単位では参加できない。

（資料写真：モデル事業で行われた剣道）