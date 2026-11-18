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いわき市や双葉郡、茨城県でスーパーマーケットなどを展開しているマルト（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）は１７日、磐城農業高と連携した取り組みとして、おいしさと健康を両立した「減塩弁当」３品の販売を開始した。

初日は中岡町のマルトＳＣ中岡店で販売実習が行われ、生徒たちが買い物客にＰＲした。

この取り組みは、同社の薬剤師と管理栄養士、総菜バイヤーが監修した「ふくふくデリ」ブランドの２０２６年度第７弾。市の減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」とタイアップし、１品の食塩量を３ｇ以下にした減塩商品を展開している。

今回は磐城農業高の生徒たちが自由にアイデアを出し、商品化につなげた。このうち「ほっと一息さば味噌（みそ）御膳」（税込み７５５円）はじっくり煮込んだ国産さばを使用し、うみ味と栄養を丸ごと味わえる。

プチプチとした食感が楽しいもち麦ご飯で食べごたえとヘルシーさを合わせ、さらに減塩食でも満足感を損なわないよう、食後のデザートとして香ばしいごま団子を添えた。食塩相当量は１食あたり２・７ｇ。

「ネギバター香る！！ビーフペッパーライス」（同６２７円）はニンニクの芳醇な香りと、黒コショウのピリッとした刺激が食欲を刺激。コクとスパイス感を生かすことで食塩が最小限となるよう工夫を施した。食塩相当量は同２・５ｇ。

「肉まきおにぎりにぎにぎ♪パワー！弁当」（同５３９円）は甘辛いしょう油タレをしっかり絡めた豚肉の香ばしさと、うま味が口いっぱいに広がる点が特徴。いわき市産の青ネギを採用したほか、北海道産チーズのコクを交えた磯部天と、根菜サラダを組み合わせ、最後まで飽きずに食べられる。食演相当量は同２・４ｇ。

販売実習に立った小林明生さん（１７）＝生活科学科３年＝は「『肉まきおにぎり』のおにぎりの形や肉の焼き加減、どのようなサラダを加えるかについて工夫を重ねた。家族みんなで楽しんで味わいながら、美味しい減塩料理を堪能してほしい」と笑顔で語った。

販売は１２月１６日まで。いわき地区の取り扱い店舗は次の通り。

ＳＣ窪田店 玉川店 ＳＣ中岡店 ＳＣ湯長谷店 四倉店 ＳＣ君ヶ塚店 好間店 ＳＣ高坂店 岡小名店 ＳＣ城東店 ＳＣ草野店 ＳＣ平尼子店 ＳＣ湯本店

（写真：減塩弁当をＰＲする生徒たち、販売が始まった減塩弁当３品）