いわき市議会副議長に塩田美枝子氏 県内で初めて正副議長とも女性に

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市議会は１９日、１０月臨時会を開会した。副議長の小野茂氏（６７）＝６期、公明党＝が辞任を申し出たため、後任に塩田美枝子氏（７４）＝７期、同＝が選ばれた。任期は小野氏の残任期間にあたる２０２８（令和１０）年９月まで。

いわき市で副議長に女性が就くのは初。このため議長の永山宏恵氏（５９）＝５期、政風会＝と合わせ、正副議長ともに女性となった。県内の市町村議会で正副議長がどちらも女性は初めてという。

副議長の選挙に先立ち、塩田氏のみが所信表明を行った。市議３７人による投票の結果、３７票を得て当選し、「議長とともに開かれた議会に努めていく」と述べた。

塩田氏は磐城女子高（現磐城桜が丘高）、東京ＹＷＣＡ学院卒。在日チリ大使館武官秘書を務めた。２０００（平成１２）年９月の市議選で初当選。常磐松が台在住。

（資料写真：いわき市議会）