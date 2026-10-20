中之作の「さんまの味りん揚げ」全国水産加工品総合品質審査会で入賞

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優れた水産加工品をたたえる「第３７回全国水産加工品総合品質審査会」で、中之作水産加工業協同組合が手がけるオリジナル商品「さんまの味（み）りん揚げ」が『おさかな消費者賞』に輝いた。県産サンマを香ばしく揚げたひとしなで、専用の味付けを施しており、ご飯のおかずにもお酒の供にもぴったりという。

東京電力福島第一原発事故による風評被害に伴い、いわき市の水産加工品も打撃を受けたが、災禍から１５年が経過する中で単なる復興需要にとどまらず、全国に〝おいしさ〟が伝わっている。

中之作水産加工業協組の商品が審査会で入賞するのは、２０１４（平成２６）年の「かつお南蛮揚げ浸し」で東京都知事賞に入って以来１２年ぶり。審査会は国内最大規模の品評会で、全国水産加工業協同組合連合会が主催しており、今回は全国から１３１点が寄せられた。

さんまの味りん揚げは解凍せず、１６０～１７０度の油で片面約１分３０秒ずつ、両面がきつね色になるまで揚げればよい。中之作水産加工業協組では「『さんまの味りん揚げ』を通じて、サンマの新たな食べ方と水産加工業の魅力をより多くの方に知ってほしい」と呼びかけている。

価格は５００円（税込み）。中之作水産加工業協組の事務所（中之作港内）で販売している。営業時間は午前９時～午後２時。土曜・日曜・祝日は定休。問い合わせは、電話（５５）６８１１へ。

（写真：さんまの味りん揚げ）