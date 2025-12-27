Ｕ―２２日本代表 Ｃ大阪復帰の石渡ヘディング弾「いわきでの１年で大きく成長」

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｕ―２２（２２歳以下）日本代表は２７日、茨城県水戸市のケーズデンキスタジアム水戸で、国内大会の「ＩＢＡＲＡＫＩ Ｎｅｘｔ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｃｕｐ２０２５」の決勝に臨み、Ｕ―２１（２１歳以下）ＡＬＬ ＩＢＡＲＡＫＩ（オール茨城）を６―１で下して優勝した。

Ｕ―２２はロス五輪世代で、Ｊ２いわきＦＣからＭＦ石渡ネルソン（２０）が選出。後半からピッチに投入されると、クラブとは異なるポジションのアンカーとして守備を担いつつ、得意の推進力で攻撃に加わった。４―０の３０分にはＭＦ佐藤龍之介（１９）＝Ｊ１ファジアーノ岡山からＪ１ＦＣ東京に復帰＝の右コーナーキックに、頭で合わせてゴールネットを揺らす活躍を見せた。

石渡は「去年のいまごろは年代別代表は考えられなかった。いわきＦＣでの１年が自分を大きく成長させた。これからもいわきの皆さんに応援されるよう頑張りたい」と語り、将来は海外でプレーし、Ａ代表に選ばれる展望を示した。

この日、いわきＦＣは石渡の育成型期限付き移籍が満了したと発表。Ｊ１セレッソ大阪出身で、今季からいわきに加わり、リーグ戦２９試合出場・４ゴールで、９月にはＵ―２０（２０歳以下）ワールドカップも経験した。Ｃ大阪に復帰する。

（写真：ヘディングでゴールを決めた石渡）