いわきＦＣ 特別シーズン開幕は２・８ ホームで札幌と…第１、２節の日程発表

この記事のタイトルとURLをコピーする

Ｊリーグは２６日、来年２月に開幕する特別シーズン「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンドのうち、第１、２節の試合日程を発表した。

Ｊ２いわきＦＣはＪ２・Ｊ３の４０クラブを４つに分けた中の「ＥＡＳＴ―Ｂ」。Ｊ２の北海道コンサドーレ札幌、ＲＢ大宮アルディージャ、ヴァンフォーレ甲府、ジュビロ磐田、藤枝ＭＹＦＣ、Ｊ３の福島ユナイテッドＦＣ、松本山雅ＦＣ、ＡＣ長野パルセイロ、ＦＣ岐阜が同組。

開幕戦の第１節は来年２月８日、ホーム・ハワイアンズスタジアムで、北海道コンサドーレ札幌と。キックオフは午後２時。第２節は同１５日、同じくハワスタで、福島ユナイテッドＦＣとの「福島ダービー」に臨む。キックオフは午後１時。

第３～１８節とプレーオフラウンドの日程は来年１月９日に公表する予定。地域リーグラウンドは９０分勝利は勝ち点３、敗戦は勝ち点０に加え、９０分で決着が付かない場合は即ＰＫ戦へ。ＰＫ戦勝利に勝ち点２、敗戦に勝ち点１が付く。

（資料写真：いわきＦＣのホームゲーム）