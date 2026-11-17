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いわきのおいしい『ねぎ』を食べよう！ 減塩レシピ３品が公開される
いわき市では国の指定産地に登録されている「秋冬ねぎ」の出荷が盛んに行われている。いわきのネギはまっすぐで太く、白い部分（葉鞘）が長い上、甘みが際立っており、関係者はブランド化に向けた取り組みを進めている。
こうした動きに合わせ、いわき市産の農産物をテーマにしたイベントとして、２１日に小名浜アクアマリンパークで開催される「いわきのめぐみＮａｖｉ（ナビ） ドット混む！」でも、いわきの秋冬ねぎを使った「ねぎらい鍋」が販売されるが、新たに『減塩』とのコラボが届いた。
市減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」の一環として、市役所の管理栄養士で構成する「ひとしおＬａｂ（ラボ）」が１７日、冬レシピ６品を公開し、うち３品は長ねぎを使用している。
長ねぎを使ったのは「長ねぎとじゃがいものスコップコロッケ」「２種類のつけダレで食べるねぎ豚しゃぶしゃぶ」「甘酒仕立てのねぎ巾着なべ」。
いずれも食塩相当量が１・７～１・９ｇに抑えながらも、香味を上手に活用しておいしく仕上げている。
このほか冬レシピでは「サムゲタン風なべ」「白菜の花焼売」「しょうが香る塩あんかけ焼きそば」を紹介している。詳しくは、いわきひとしお＜こちら＞へ。
（写真：長ねぎとじゃがいものスコップコロッケ）