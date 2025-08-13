植田町出身・元日本代表の高萩洋次郎さん いわきＦＣ１０周年記念でサッカー教室

この記事のタイトルとURLをコピーする

１０日に開催されたサッカー・Ｊ２いわきＦＣの「１０周年記念マッチ」の関連行事として、サッカー教室が試合を前に屋内多目的広場「いわきグリーンベース」で開かれた。スペシャルゲストとして、植田町出身のサッカー元日本代表で、今年１月に現役を引退したばかりの高萩洋次郎さん（３９）が招待された。

サッカー教室には高萩さんのほか、帝京高で背番号「１０番」を背負うなど芸能界でもずば抜けたサッカーセンスを持ち、田村雄三監督（４２）の１学年先輩のお笑い芸人のディエゴ・加藤・マラドーナさん（４４）、そして元日本代表のビーチサッカー選手の原口翔太郎さん（３８）も加わった。

参加したのは、市内外の小学１～６年生約８０人。パスやドリブルのコツを学んだあと、高萩さんらゲストと一緒に５人１チームとなり、ミニゲームに挑戦した。子どもたちはプロの第一線で活躍した高萩さんらの高い技術と、その存在感の大きさに触れ、サッカーの楽しさを実感していた。

高萩さんは「将来いわきＦＣや日本代表としてプレーする選手が出てくればうれしい」と、修了証にサインを書きながら子どもたちにエールを送った。

また地元に誕生したチームの１０周年について「子どもたちにとって、地元にＪリーグのチームがあるのは刺激になるので、いわきＦＣがここまで努力してきた成果だと思う。もっともっと大きなクラブになってほしい」と呼びかけた。

（写真：サッカー教室のスペシャルゲストを務めた高萩さん）