いわきＦＣ ホーム最終戦 松本に１－１の末に惜しくもＰＫ負け

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１７節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」２位のＪ２いわきＦＣは１７日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、７位のＪ３松本山雅ＦＣを迎え撃ったが、１―１からＰＫ戦の末に敗れ、本拠地最終戦を白星で飾ることはできなかった。

通算成績は１０勝７敗（うちＰＫ戦は３勝２敗）で、勝ち点は２９。順位は前節から１つ下げ、１０チーム中３位。百年構想リーグ最終戦となる次節は２３日、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場（静岡県藤枝市）で、４位のＪ２藤枝ＭＹＦＣと対戦する。キックオフは午後２時。

試合は前半１８分、スローインを起点にゴール前の混戦を制されて失点。その後もチャンスに恵まれたが、ゴールネットを揺らすまでに至らなかった。しかし後半２３分、ＦＷ加藤大晟（２３）が同点弾を挙げた。

ただ逆転はかなわず、１―１のまま、勝負のゆくえはＰＫ戦へ。いわきは３人目まで成功したが、続く２人が連続で阻止された一方、松本は２人目から続けて決め、ＰＫ負けで勝ち点１にとどまった。

田村雄三監督（４３）は「ホーム最終戦、チームが連敗している中でも、多くのサポーターの方が声援を送ってくれたことに感謝しています」と語った。

１試合を残して、「ＥＡＳＴ―Ｂ」１位通過の可能性はなくなったことに関しては「首位の甲府や、２位の札幌と差があるわけでないと思うが、何かが足りなくていまの順位にいる。その点としっかり向き合い、トレーニングにフィードバックしていきたい」と重ねた。

（写真：ＰＫの１人目を務めて成功したＧＫ佐々木）