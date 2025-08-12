早くも秋の味覚 いわき特産「梨」出荷開始でセレモニー 甘さに申し分なし！

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわきの秋の味覚「サンシャインいわき梨（なし）」の市場出荷に向け、ＪＡ福島さくらいわき梨選果場（小川町西小川）は１２日、今季の操業を開始した。梨は小ぶりなものの、甘さは申し分ないという。

市内では幸水、豊水、涼豊、あきづき、新高の５種類を生産し、本年度は合わせて約３００ｔの取り扱いを計画。幸水から順に１０月中旬まで出荷し、ベトナム向けに豊水と新高計２・５ｔを９月中旬から１１月上旬にかけて輸出・販売する予定。

この日は関係者約８０人による操業開始式が行われた後、ベトナムに輸出する梨を運搬するトラックの前で、ＪＡ福島さくらの志賀博之・代表理事組合長、渡辺一男・梨選果場運営委員会委員長らがテープカットした。担当者はベルトコンベヤーを流れる梨のサイズを選別し、透過式光センサーで糖度、熟度を確認しながら順次箱詰めした。

早ければ１３日から市内のスーパーマーケットや、青果店などに幸水が並ぶ見込み。

（写真：ベルトコンベヤーを流れる梨）