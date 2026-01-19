バス・タクシーのドライバー確保へ いわき市主催 初の運転体験会＆就職相談会

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市のバス・タクシーの運転手確保に向けた「運転体験会＆就職相談会」が１８日、内郷小島町の平中央自動車学校で行われた。市が主催した初の取り組みで、いわき市の交通環境を維持するために企画した。

開催に当たっては新常磐交通、報徳バス、浜通り交通、オールスター観光、遠野観光、いわきタクシーグループ、常交タクシー、尼子タクシーグループ、内郷タクシーグループ、マルイチ小名浜タクシーが協力した。

バス・タクシーの運転体験が無料でできる貴重な機会として、交通事業者への就職希望者や、バス・タクシーに興味のある約３０人が参加。平中央自動車学校の教習車を用い、教官の案内を受けながら、それぞれコースを走行した。

会場では「シゴト講座」として、各社から環境や補助に関する説明もあり、市とともに新規就労の掘り起こしに務めた。

（写真：教官の案内でバスの運転体験に臨む参加者）