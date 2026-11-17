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一般社団法人日本苔アート協会（山縣健志代表理事）＝茨城県北茨城市＝が、市から田人町旅人の宿泊施設「田人おふくろの宿」を取得し、世界初の「苔美術館ホテル旅人」としてリニューアルオープンする動きを進めている。

２２日にはレストラン部分を開業し、ドッグランや浴室を順次整えていくといい、早ければ来年１月にもグランドオープンする見込み。

山縣氏は１６日、市役所本庁舎を訪れ、内田市長にこれら取り組みを説明するとともに、市制施行６０周年を記念した苔アート作品「森羅の紋章」を寄贈した。

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おふくろの宿は１９９２（平成４）年、首都圏との交流拠点や、地域住民の憩いの場所として整備された。木造２階建ての宿泊施設をメインに、バーベキューハウスやテニスコート、体育館も完備している。

しかし２０１１年の東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の影響で客足が落ち込み、１９（令和元）年の東日本台風では施設に通じる国道２８９号が通行止めに。さらに翌２０年からのコロナ禍が追い打ちをかけ、施設の老朽化や関係者の高齢化もあって、市から指定管理を受けた地元の企業組合は２３年度に解散した。

その後も運営のあり方を模索した中で、市は地元住民の意見を最大限尊重することを条件に、その他の要件を求めない民間譲渡を決断。公募の結果、今年３月に日本苔アート協会が優先交渉権者となった。

代表理事の山縣氏は苔アートの作家。ハイフォレスト（勿来町窪田）の高林大輔代表取締役が、同協会の常任理事を務めている縁で、いわき市の苔と木材を使って制作した「時を翔ける自転車」はフランス・ルーブル美術館に認められ、レトワール・デザール（芸術の星）に選ばれた。

また『枯れない苔』と呼ばれるモスチャーを生み出し、管理が容易な点にとどまらず、防臭や消臭に一定の効果を発揮することも確認され、広く注目を集めている。

創作活動にあたり、田人の良質な環境を気に入って「苔美術館ホテル旅人」の構想に着手。苔アートに加え、書をはじめとする多彩な芸術作品が訪れた人を出迎えるほか、浴室にも苔アートをあしらって五感で楽しめる仕掛けを施す。テニスコートはドッグランに改装し、併設するバーベキューハウスは犬と一緒に食事できるカフェにするほか、一部の客室では愛犬と過ごすこともできる。

今後は中山間地振興にも協力し、田人地区の魅力を交えながら、苔アートを発信していく。山縣氏は「ぜひ多くの方に足を運んでいただき、苔アートをきっかけに多くの人が集う場になってもらえれば」と話している。

寄贈した「森羅の紋章」はいわき芸術文化交流館「アリオス」に展示される予定。

（写真：〈右から〉山縣氏、内田市長、高林氏。寄贈された「森羅の紋章」＝右＝と、いわき市の苔と木材を使った「時を翔ける自転車」）