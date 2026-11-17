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東日本大震災関連の資料を展示している薄磯三丁目の「いわき震災伝承みらい館」は１５日、入館者２０万人を達成した。

同館は２０２０（令和２）年５月３０日に開館。初年度からコロナ禍による休館を余儀なくされながらも、市内外から多くの住民や学校、団体などが訪れ、開館から４年目の２０２４（令和６）年２月に１０万人を達成。そこから２年９カ月で倍となった。

２０万人目の来場者となったのは、開館当初から訪れているという内郷綴町の会社員鈴木一久さん（７４）と長女の真理子さん（４４）親子。セレモニーは同館内で行われた。

高田悟館長から鈴木さんに対し、リュックサックやライト、アルファ化米、ミネラルウォーター、給水バック、筆記用具、防災マニュアルなどの３０点防災セット、いわき産コシヒカリ「Ｉｗａｋｉ Ｌａｉｋｉ（いわきライキ）」のフリーズドライご飯、トートバック＆みらい館缶バッジ、ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」のペア入場券が贈られた。

一久さんは「２０万人の方々が色々な資料を見て、災害について考えてくれたのは大したものだと思う。これからも見て感じて震災を学べる施設として続いてほしい」と感想を述べた。

高田館長は「市内外から多くの方に来ていただいてありがたい。今後も過去に起こった災害について知ってもらえるよう、各種事業に努めていきたい」と呼びかけた。

（写真：２０万人目となった鈴木一久さん、真理子さん）