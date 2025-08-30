いわきＦＣ アウェーで今治に２－０ ２戦連続クリーンシート白星

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第２８節として、１２位のいわきＦＣは３０日、アウェー・アシックス里山スタジアム（愛媛県今治市）に乗り込み、８位のＦＣ今治に２―０で勝利した。

通算成績は９勝９分け１０敗の勝ち点３６。順位は変わらず２０チーム中１２位。次節は９月１３日、アウェー・大和ハウス プレミストドーム（北海道札幌市）で、１０位の北海道コンサドーレ札幌と対戦する。キックオフは午後２時。

試合は前半４４分、ＭＦ山下優人（２９）が敵陣左からフリーキックをけると、ＭＦ石渡ネルソン（２０）がファーサイドで頭で折り返し、ＤＦ堂鼻起暉（２６）がペナルティーエリア内でクロスを上げると、最後はＤＦ深港壮一郎（２５）がヘディングでゴール左上に決めて先制点を奪取した。

さらに後半７分にはＦＷキム・ヒョンウ（２３）がカウンターからドリブルで敵陣中央を攻め上がり、敵陣で左サイドのＦＷ熊田直紀（２１）にパス。そこからキムのフリックで、右サイドのＭＦ五十嵐聖己（２３）につながると、ワンタッチで右足を振り抜いて追加点を決めた。

いわきは終盤にかけて今治の猛攻にさらされたが、相手の連勝を５で止め、２戦連続でクリーンシートによる白星を飾った。またＪリーグ参入後、今治とは３戦全敗だったが、初めて『勝ち点３』をもぎ取った。

（写真：先制点を挙げて喜ぶ深港 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）