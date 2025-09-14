平・小野美術 １６日まで土田健さんの茶陶展 唐津焼と京都を融合させた作品並ぶ

この記事のタイトルとURLをコピーする

山形県西川町の月山のふもと大井沢で聴雪窯を営む土田健さんの茶陶展は１６日まで、平字中町の小野美術で開かれている。

土田さんは１９７２（昭和４７）年、京都市生まれ。「千家十職 袋師」として知られる１２代袋師照雪友湖の次男で仏教大文学部卒業後、京都府立陶工高等技術専門校成型科、京都市窯業試験場陶磁器コースを修了し４年間、唐津で修業に励んだ。

２００７（平成１９）年、大井沢の自然に魅せられた母方の祖父が求めた古民家を譲り受け、聴雪窯を開窯。唐津の土と月山の土を配合し、唐津焼と京焼を融合させた独自の作品を生み出している。同ギャラリーでの個展は８年ぶり。

会場では、伝統を感じさせる落ち着いた風合いの作品や、来年の干支（えと）にちなんだ茶器など約８０点を展示・販売している。合わせて、西川町を活動拠点とする職人集団「ＦＡＢＥＲ月山」の代表としての顔も持ち、通常、象牙を使う茶入れの蓋をメノウであつらえた仲間との共作もある。

土田さんは「他の道具を邪魔しない、それでいて存在感のある作品を目指しています。ぜひ手に取ってご覧ください」と来場を呼び掛けた。１５日まで、茶席が設けられお茶も振る舞われている。

開場時間は午前１０時から午後６時（最終日は午後５時）。茶席は午前１０時３０分から午後４時３０分まで。問い合わせは小野美術＝電話（３５）０３８３＝まで。

（写真：茶陶展への来場を呼びかける土田さん）