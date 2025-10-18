いわきＦＣ ホームで徳島に２－１ 連勝を２に伸ばす

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第３３節として、１０位のいわきＦＣは１８日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、２０位の愛媛ＦＣを迎え撃ち、２―１で勝利した。いわきはこの結果、今季のＪ２残留が決定した。

通算成績は１２勝１０分け１１敗の勝ち点４６。順位は前節と同じく２０チーム中１０位に付けている。次節は２６日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム（徳島県鳴門市）で、暫定３位の徳島ヴォルティスと対戦する。キックオフは午後１時５分。

試合は前半３３分、ＭＦ柴田壮介（２４）がペナルティエリア左から、ゴール前にグラウンダーでパスを送ると、ＭＦ石渡ネルソン（２０）が落ち着いて左足を合わせて先制点を挙げた。しかし後半４分に最終ラインの裏を狙われ、同点に追いつかれる。

このままでは終われないいわき。３２分に右コーナーキックからＭＦ山下優人（２９）の正確無比なボールが、ＤＦ堂鼻起暉（２６）のヘディングシュートを呼び込み、勝ち越しに成功した。終盤にかけても追加点を狙う姿勢を貫き、連勝を２に伸ばした。

田村雄三監督（４２）は「たくさんの声援、ありがとうございました。ただ終わった瞬間の顔を見て分かるように、喜んでいる選手はなかった。きょう出た課題をしっかりとフィードバックし、徳島戦までにいい準備をしたい」と薄氷の勝利を振り返った。

（写真：勝ち越し弾を決めて喜ぶ堂鼻）