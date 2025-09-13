いわきＦＣが３連勝 アウェーで札幌に５－１ 加藤大が初ゴール

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第２９節として、１２位のいわきＦＣは１３日、アウェーの大和ハウス プレミストドーム（札幌市）に乗り込み、１０位の北海道コンサドーレ札幌に５―１で勝利した。

チームは好調を維持し、連勝を３に伸ばした。次節は２０日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで、Ｊ１昇格戦線に立つ水戸ホーリーホックとの「常磐線ダービー」に臨む。キックオフは午後６時。

試合は序盤からいわきが主導権を握る場面が目立ったが、２９分に左サイドを崩されて先制点を献上。しかし３６分にＭＦ五十嵐聖己（２３）が後ろから倒され、札幌のＭＦが退場となって数的優位が生まれる。

すると４４分、ＭＦ山下優人（２９）の右コーナーキックから、ニアよりのボールに五十嵐が頭でそらし、最後はＦＷ加藤大晟（２３）がドンピシャでヘディングシュート。Ｊリーグ初ゴールで、スコアをイーブンに戻して前半を折り返した。

後半に入ると勢いを増し、２分にＦＷキム・ヒョンウ（２３）が相手ＧＫとの１対１を制して逆転に成功。５分には札幌がファールから２人目の一発退場となり、会場は騒然となった。

この状況にも選手たちは集中力を切らさず、１３分にはＭＦ深港壮一郎（２５）がコーナーキックを起点に３点目を挙げると、３８分には五十嵐が３戦連続、４５分には途中出場のＭＦ加瀬直輝（２５）が４月以来となるゴールを決め、終わってみれば５得点の大勝だった。

（写真：Ｊリーグ初ゴールとなる同点弾を放って喜ぶ加藤大＝中央）