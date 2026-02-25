いわき市議会２月定例会 代表質問初日答弁から クマ対策、いわきＦＣ等

この記事のタイトルとURLをコピーする

市議会２月定例会は２４日、代表質問が始まった。紙面から初日の主な市の答弁を紹介する。

＜ツキノワグマによる被害防止に向けては＞

蛭田裕一生活環境部長 ＡＩ（人工知能）自動撮影カメラやサーモカメラ搭載ドローンによる生息状況の把握と、警察や猟友会と連携した捕獲体制の強化に加え、来年度は中山間地域で専門家による「集落環境診断調査」を行う。

クマを誘引する果樹や耕作放棄地の状況を確認し、地域ぐるみで必要となる対策を検討する。

＜学校トイレ洋式化は＞

服部樹理教育長 本年度までに小・中５４校で完了しており、２６年度は小学校１７校、２７年度は小学校９校、中学校１１校の計２０校ですべてが終わる。

体育館については、トイレがある４６施設のうち３５施設で洋式。体育館は本年度からエアコン設置に着手したところで、その事業の進ちょくを踏まえて検討する。

＜サッカー・Ｊ２いわきＦＣの新スタジアムについて＞

津田一浩総合政策部長 人口減少社会の中で、地方創生のモデルとなる重要なプロジェクトと考え、地域連携の拠点づくりの取り組みと連携していく。

今年３月まで行っている「小名浜港周辺のエリア価値向上に向けた可能性調査事業」を通じ、防災や交通の面で市が果たすべき役割を整理し、新年度の早いうちに何らかの取りまとめをする。

その上でクラブ側から事業費や財政規模が出てくる中で、何段階かにわたって協議していくと考える。

（資料写真：いわき市議会）