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第７２回県高体ラグビー競技を兼ねた「第１０６回全国高校ラグビー福島県大会」（県高体連、県ラグビー協会など主催）の決勝が２１日、ハワイアンズスタジアムいわきで行われた。

５年ぶり１９回目の花園出場を目指す磐城は聖光学院と対戦したが、０―６７で敗れた。聖光学院は３年連続４回目の優勝を飾った。

攻守で圧倒され、前半だけで８トライを奪われた磐城。それでも闘志を切らすことなく、後半は粘り強いタックルを重ねて失点を食い止め、攻めても素早い連続攻撃を展開できるようになって相手陣深くまで攻め込んだが、最後まで得点を挙げることはできなかった。

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保護者やＯＢらで満席となったメインスタンドの磐城応援席。大きな声で選手たちを励まし続けたバックスタンドの磐高応援団や生徒たちから、この試合最も大きな声援が上がったのは後半２０分過ぎ。この時点で既に０―５５と大差がついていたが、フィフティーンは諦めない。

相手反則からチャンスをつかむと、強力な聖光学院のタックルをかわしながら右へ左へ懸命にパスをつなぐ。楕円のボールは最後、主将のＣＴＢ赤塚郁斗（３年）に託された。しかしゴール前で待ち構える聖光の防御を突破できずラックになり、逆にボールを奪われてしまった。

赤塚は「絶対トライを取ろうと思って、オレにボールを回せと言った。それなのに取り切れなくてふがいない。もっと強くならなきゃと思った」と涙ながらに振り返った。

点差は開いたが、後半は随所に磐城らしさを見せた。佐藤芳弘監督は「こちらが仕掛けようと思ってもそれをさせてくれない。そこに力の差を感じた。しかしやってきたことは間違っていない。後半、さらに大量失点しまうところをよく抑えた。精神的に切れず、最後までよく頑張った」と選手たちをたたえた。

（写真：仲間から託されたボールをトライにつなげようと突破を図る磐城のＣＴＢ赤塚主将）