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市教委は２７日、いわき市の市立学校で「生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める『いじめ』」（いじめ重大事態）が発生したとされる問題を巡り、有識者を交えた対策委員会が報告書を取りまとめたと発表した。

市は昨年６月にいじめ重大事態が起きたことを明らかにし、心理学の専門家、弁護士、医療・福祉関係者、学識経験者ら８人で構成する「市いじめ問題対策委員会」を立ち上げた。

同月から今年１０月まで１６回にわたって、事実確認や当事者に対するヒアリングを進めてきた。なお現時点で報告内容の説明は差し控えるとしている。

いじめとされる事案は２０２３（令和５）年に発覚し、市立学校で子ども同士で起きたといい、１人がいじめを訴えた。小・中学校や学年の別、どのような被害を受けたかについては、被害者の保護者の強い意向を基に、非公表を継続している。

平沢洋介市教育長が２７日、定例記者会見の席上、いじめ重大事態に対する経過を示した。

対策委からは１０月２０日に保護者に対して報告され、今月２日に平沢教育長にも伝えられた。１６日に保護者から所見が寄せられ、２６日に内田市長に提出された。

平沢教育長によると、報告内容をどこまで公表するか未定で、保護者とも相談するとしているが、「来年３月までに公表したい」と強調した。

また内田市長は２７日、同日に保護者の代理人と面会したと明らかにした。その上で保護者の意向や、再調査の必要性も含め検討し、今後の方針に関してできる限り速やかに判断するとコメントしている。

（写真：定例記者会見を行う平沢教育長）