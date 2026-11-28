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市、市社会福祉協議会（市社協）、一般社団法人Ｓｍａｒｔ Ｓｕｐｐｌｙ Ｖｉｓｉｏｎ（スマートサプライビジョン）、東京海上日動火災の４者は２７日、災害時に独自のプラットフォームを活用した物資供給を可能とする協定を交わした。

協定締結式が同日、市役所本庁舎で行われ、内田市長、市社協の荒川正勝会長、スマートサプライビジョンの矢崎淳一代表理事、東京海上日動火災の関口慎吾・福島支店長が出席した。

締結したのは「スマートサプライを活用した災害時における物資提供に関する協定」。

物資提供はスマートサプライビジョンが運営し、東京海上日動火災が事務局を務めるプラットフォーム「スマートサプライ」を通じて実施する。

被災地での細かなニーズを募った上で、ネット通販大手「アマゾン」の『ほしい物リスト』を基に、全国から実際に購入してもらって現地に届ける。

さらに物流が途絶えている場合にも備え、被災地支援に入っているＮＰＯ組織等が領収書を公表し、物品ごとに金銭的に支援する方法もある。こうした仕組みは東北初で、熊本地震や千葉豪雨で実際に稼働している。

矢崎代表理事は「私たちの活動は東日本大震災をきっかけに生まれた。山積みの物資と満たされないニーズの問題は、これまでの自然災害でも指摘されてきた」と語る。

その上で「４者が役割を分担することで、強固な土台ができた。それぞれ多様なニーズを吸い上げていきたい」と呼びかけた。

（写真：協定を交わした荒川会長、内田市長、矢崎代表理事、関口支店長＝左から）