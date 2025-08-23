いわきＦＣ ホームで大分に４－０の快勝 今季初のクリーンシートで白星

この記事のタイトルとURLをコピーする

明治安田Ｊ２リーグの第２７節として、１３位のいわきＦＣは２３日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、１６位の大分トリニータを迎え撃ち、４―０で快勝した。通算成績は８勝９分け１０敗の勝ち点３３。順位は１つ上げ、２０チーム中１２位に付けている。

次節は３０日、アウェーのアシックス里山スタジアム（愛媛県今治市）で、暫定７位のＦＣ今治と対戦する。キックオフは午後７時。

試合は前半１３分、ＭＦ山下優人（２９）の右コーナーキックを、ＭＦ柴田壮介（２４）がペナルティーエリアでダイレクトに右足を振り抜いて先制点を奪取。終了間際には前線にパスがつながり、山下からのボールを右サイドを駆けてきたＭＦ五十嵐聖己（２３）がペナルティーエリア内で受け、そのままゴール右上に決めた。

２点リードの後半も攻撃の手を緩めず、２６分に五十嵐が右サイドから鋭いクロスを上げると、ＤＦ堂鼻起暉（２６）が反応してこの日３点目。さらにアディショナルタイムには、途中出場のＭＦ大西悠介（２４）の敵陣左からのフリーキックを、同じく交代でピッチに立ったＤＦ山田裕翔（２４）が頭で落として得点を重ねた。山田にとってプロ初ゴール。

いわきは試合を通して大分の猛攻を抑え、今季初のクリーンシートで白星を飾った。

田村雄三監督（４２）は「夏休み最後のホームゲームで、たくさんの方に声援を送っていただいた。試合の入りは良くなかったが、デザインされたセットプレーで１点を取れて、流れを引き寄せることができた」と振り返った。

その上で「皆さんが期待していたクリーンシートでの勝利を果たせた。次の今治さんには（３月のホーム戦は０―１で敗れたが）シーズンダブルはさせない」と語った。

（写真：先制点を挙げて喜ぶ柴田＝中央）