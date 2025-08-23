ひまわり信金 顧客情報記載の書類紛失 謝廃棄の可能性「外部流出極めて低い」

この記事のタイトルとURLをコピーする

ひまわり信用金庫（本部・平字二町目）は２２日、泉町一丁目の泉支店で顧客情報を記載した書類を紛失したと発表した。誤廃棄した可能性があり、外部に流出した可能性は極めて低いとしている。

同信金によると、紛失したのは定期預金申込書（兼印鑑票）の綴り１２冊で、２０１５（平成２７）年４月から１６年３月までに定期預金を解約した分として、９３６件・１６６７枚。氏名・社名や住所、電話番号、契約金額、顧客番号、口座番号、印影等が書かれていた。

今年７月３日に内部監査した際、書類が見当たらないことが分かった。昨年３月８日に泉支店で行った書類廃棄作業で、溶解処理によって廃棄したとみられる。現時点で外部からの問い合わせや苦情はなく、不正に利用された事実も確認されていない。

再発防止策としては、なお一層の法令遵守意識の醸成と書類の保存・管理を含めた情報管理態勢の強化を図るとしており、「全役職員一丸となってお客さまからの信頼回復と再発防止に向けて全力で取り組んでまいります」とコメントしている。

なお今回の件で、同金庫や警察、弁護士などが顧客の口座番号や暗証番号を聞き出すことは一切ないと重ねている。問い合わせは同金庫総務部＝電話（２３）８５００＝まで。受付時間は午前９時～午後５時（土日・祝日は除く）。

