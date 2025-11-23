いわきＦＣ ホーム最終戦で山口に０－０ ハワスタの入場者数は過去最多更新

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第３７節として、９位のいわきＦＣは２３日、今季のホーム最終戦としてハワイアンズスタジアムいわきに、１８位のレノファ山口ＦＣを迎え撃ったが、０―０で引き分けた。

いわきの通算成績は１４勝１１分け１２敗の勝ち点５３。順位は前節と変わらず２０チーム中９位。今季最終戦となる次節は２９日、アウェーのユアテックスタジアム仙台（仙台市）で、６位のベガルタ仙台との「東北ダービー」に臨む。キックオフは午後２時。

今節は５０１３人のサポーターが詰めかけ、年間のホームゲームでは過去最多を更新する８万３０６３人の入場者数を記録した。１試合平均では４３７２人となり、前年の４２９０人を上回った。

試合は互いに攻め手を欠き、いわきはシュートまで持ち込むことができず。後半に入って好機もあったが、最後までゴールネットは揺らせず、スコアレスドローに終わった。

田村雄三監督（４２）は「５千人強の方々に来場いただき、皆さんのおかげで興行が成り立っていることに感謝申し上げます。残り１試合、仙台さんはＪ１昇格プレーオフ進出が懸かっているため、エキサイティングな試合が予想されますが、このメンバーでできる最後の１週間を大切にしながら準備したいです」と語った。

（写真：試合終了後にサポーターの声援に応える選手たち）