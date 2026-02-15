４年ぶり公式戦ダービー いわきＦＣ 百年構想リーグ・ホームで福島に３－１

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第２節として、ＥＡＳＴ―Ｂで４位のＪ２いわきＦＣは１５日、ホーム・ハワイアンズスタジアムいわきで、Ｊ３福島ユナイテッドＦＣとの「福島ダービー」に臨み、３―１で勝利した。

いわきの通算成績は２勝の勝ち点６。順位は前節から２つ上げ、２位に浮上した。

４年ぶりに行われた公式戦のダービーマッチ。気温１８・２度と２月とは思えない心地よい陽気の中、最多入場者数を更新する５０５８人が詰めかけて大いに盛り上がった。

試合は前半１６分、ＤＦ堂鼻起暉（２７）がクロスボールを頭で合わせ、古巣相手に先制点を奪取。後半５分にＭＦ山中惇希（２４）が追加点を挙げた一方、１９分に失点を許したが、４３分に途中出場のＭＦ村上陽斗（２３）がプロ初ゴールを決めて突き放した。

田村雄三監督（４３）は試合後、「皆さんの素晴らしい応援が力になった。選手たちは勇敢にリスクを恐れず、敵陣でボールをしっかりと奪った。しかしシュート２３本打って、３点にとどまったところは課題なので、トレーニングで落とし込んでいきたい」と語った。

次節は２２日、アウェー・岐阜メモリアルセンター長良川競技場（岐阜市）で、同じく２位のＪ３ＦＣ岐阜と対戦する。キックオフは午後２時。

（写真：前半１６分、クロスボールを頭で合わせて先制点を奪取した堂鼻）