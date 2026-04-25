いわきＦＣ 山中が先制弾も…アウェーで札幌に１－２

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１２節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」首位のＪ２いわきＦＣは２５日、アウェーの大和ハウス プレミストドームで、８位のＪ２北海道コンサドーレ札幌に１―２で敗れた。連勝は７でストップした。

通算成績は９勝３敗（うちＰＫ戦が２勝１敗）の勝ち点２６。順位は前節と変わらず首位（１０チーム中１位）をキープしている。次節は２９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで、５位のＪ３ＦＣ岐阜と対戦する。キックオフは午後１時。

試合はスコアレスで迎えた後半２０分、ゴール前に詰めたＭＦ山中惇希（２４）が先制点を奪取。しかし終盤にかけて札幌の猛攻にさらされると、アディショナルタイムにクロスから同点に追いつかれる。さらに自陣右からのフリーキックを起点に、混戦を制されて２点目を挙げられ、そのまま逆転負けを喫した。

田村雄三監督（４３）は「アウェイまで駆けつけてくれたファン・サポーターに感謝しているとともに、残り５分で２失点していまい、申し訳なく思います」と語った。

その上で「選手には下を向く必要はないと伝えました。ここからは時間の勝負です。今はもう次に向かってやるだけだと思います」と切り替えた。

（写真：攻守にピッチを駆けた山中 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）