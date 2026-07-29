福島県南酒販のウイスキー いわきＦＣのハーマー＆ドリーとコラボ

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福島県南酒販（郡山市）は８月３日から、オリジナルブランド「９６３ウイスキー」のラベルに、サッカー・Ｊ２いわきＦＣのマスコットキャラクター「ハーマー＆ドリー」のイラストを採用したコラボレーション商品の販売を始める。

同社は２０２２年から、いわきＦＣのサポートパートナーとしてチームを支援している。地域振興と、チームの活動に対する思いから企画した。

ラベルを採用するのは定番商品の「メロウノーツ」と「ピートグローヴ」。酒質や内容は変えず、ラベルデザインのみを一新する。

９６３ウイスキーは、郡山市の郵便番号にちなんで名付けられたブレンデッドウイスキーシリーズで、輸入原酒の樽熟成とブレンドにこだわり、全商品をノンチルフィルタード・ナチュラルカラーでボトリングしている。

コラボする「メロウノーツ」は、「心地よい響き」を意味しバランスの取れた軽快な味わい。「ピートグローヴ」は複数のピーテッドモルトをブレンドしふくよかなピート香とフレッシュな甘みを表現している。

価格はいずれも税込み３８５０円（７００ｍｌ）。いわき市を中心に、県内の主要酒販店や道の駅などで販売する。

同社いわき支店の松本親営業課長代理は「より多くの方に９６３の存在を知ってもらうとともに、いわきＦＣと地域を盛り上げたい」と話した。問い合わせは近くの取り扱い店舗へ。

（写真：ハーマー＆ドリーとコラボした商品）