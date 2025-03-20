３月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
小川地区
- 故人氏名
- 横田 一也さん(76歳)
- 住所
- 小川町上小川字峰岸
- 喪主
- 横田 幸也さん
- 告別式
- 22日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
佐伯 隆さん（90歳）内郷宮町代 あいぱるホール磐城会館
勝田 末夫さん（92歳）金山町東台 家族葬ホール家族物語勿来
中野サワヨさん（99歳）平字新町 総合葬祭せきの
赤津 俊次さん（75歳）勿来町窪田町通 セレモニーホールしんえい
吉田アサ子さん（85歳）中之作字勝見ケ浦 しらた斎場塩屋崎
萩原 時雄さん（82歳）小名浜字燈籠原 総合葬祭馬目斎場
甲村イシ子さん（74歳）常磐上湯長谷町梅ケ平 ライフケア湯本会堂
熊田 作男さん（92歳）小名浜字中坪 ライフケア小名浜会堂
詳しくはこちら
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吉田アサ子さん（85歳）中之作字勝見ケ浦 しらた斎場塩屋崎
萩原 時雄さん（82歳）小名浜字燈籠原 総合葬祭馬目斎場
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