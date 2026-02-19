２月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
佐藤 成男さん（76歳）平北白土字宮前 ２月21日よりJA葬祭ラボール平
新妻 滿さん（97歳）小名浜野田字我鬼塚 ２月21日よりメモリアルホールみよの杜
八代 紀男さん（85歳）泉町 ２月20日よりあいばるホール泉会館
鈴木 清武さん（101歳）平沼ノ内字原後 ２月20日よりしらた斎場塩屋崎
豊田 哲也さん（79歳）小名浜玉川町北 ２月15日よりあいばるホール小名浜会館
吉村 幸子さん（78歳）常磐藤原町名高儀 ２月20日より吉成斎苑花の葬送
古川 節子さん（82歳）勿来町酒井酒井原 ２月19日より家族葬ホール家族物語勿来
千葉登美江さん（98歳）平北白土字上平 ２月16日より総合葬祭せきの
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン
新妻 滿さん（97歳）小名浜野田字我鬼塚 ２月21日よりメモリアルホールみよの杜
八代 紀男さん（85歳）泉町 ２月20日よりあいばるホール泉会館
鈴木 清武さん（101歳）平沼ノ内字原後 ２月20日よりしらた斎場塩屋崎
豊田 哲也さん（79歳）小名浜玉川町北 ２月15日よりあいばるホール小名浜会館
吉村 幸子さん（78歳）常磐藤原町名高儀 ２月20日より吉成斎苑花の葬送
古川 節子さん（82歳）勿来町酒井酒井原 ２月19日より家族葬ホール家族物語勿来
千葉登美江さん（98歳）平北白土字上平 ２月16日より総合葬祭せきの
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン