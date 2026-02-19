２月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐藤 成男さん（76歳）平北白土字宮前 ２月21日よりJA葬祭ラボール平新妻 滿さん（97歳）小名浜野田字我鬼塚 ２月21日よりメモリアルホールみよの杜八代 紀男さん（85歳）泉町 ２月20日よりあいばるホール泉会館鈴木 清武さん（101歳）平沼ノ内字原後 ２月20日よりしらた斎場塩屋崎豊田 哲也さん（79歳）小名浜玉川町北 ２月15日よりあいばるホール小名浜会館吉村 幸子さん（78歳）常磐藤原町名高儀 ２月20日より吉成斎苑花の葬送古川 節子さん（82歳）勿来町酒井酒井原 ２月19日より家族葬ホール家族物語勿来千葉登美江さん（98歳）平北白土字上平 ２月16日より総合葬祭せきのＡＩで編集を行いました。