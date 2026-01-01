１月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 平子 利光さん(89歳)
- 住所
- 若葉台一丁目
- 喪主
- 平子 利典さん
- 告別式
- 家族葬：18日、山光堂メモリアルホール迎賓館
鈴木トミ子さん（75歳）泉滝尻三丁目 20日アルコ会館泉
丹治八重子さん（73歳）勿来町窪田御前崎 20日家族葬ホール家族物語勿来
吉田 利枝さん（78歳）好間町上好間字上野原 20日かげつ斎苑好間
永久保俊幸さん（95歳）内郷綴町秋山 22日あいぱるホール磐城会館
猪狩 英男さん（93歳）好間町中好間字川原子 22日JA葬祭ラポール平
小川 和之さん（95歳）添野町猿田 22日JA葬祭ラポール錦
馬目 信吉さん（91歳）内郷御台境町御台 17日さがみ内郷斎場
古茂田 昇さん（83歳）茨城県北茨城市磯原町木皿 20日あいぱるホール磯原会館
丹治八重子さん（73歳）勿来町窪田御前崎 20日家族葬ホール家族物語勿来
吉田 利枝さん（78歳）好間町上好間字上野原 20日かげつ斎苑好間
永久保俊幸さん（95歳）内郷綴町秋山 22日あいぱるホール磐城会館
猪狩 英男さん（93歳）好間町中好間字川原子 22日JA葬祭ラポール平
小川 和之さん（95歳）添野町猿田 22日JA葬祭ラポール錦
馬目 信吉さん（91歳）内郷御台境町御台 17日さがみ内郷斎場
古茂田 昇さん（83歳）茨城県北茨城市磯原町木皿 20日あいぱるホール磯原会館
永山由起子さん（82歳）高萩市有明町 11日あいぱるファミリーホール高萩館
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン