１月１９日（お悔やみ情報）

鈴木トミ子さん（75歳）泉滝尻三丁目 20日アルコ会館泉丹治八重子さん（73歳）勿来町窪田御前崎 20日家族葬ホール家族物語勿来吉田 利枝さん（78歳）好間町上好間字上野原 20日かげつ斎苑好間永久保俊幸さん（95歳）内郷綴町秋山 22日あいぱるホール磐城会館猪狩 英男さん（93歳）好間町中好間字川原子 22日JA葬祭ラポール平小川 和之さん（95歳）添野町猿田 22日JA葬祭ラポール錦馬目 信吉さん（91歳）内郷御台境町御台 17日さがみ内郷斎場

古茂田 昇さん（83歳）茨城県北茨城市磯原町木皿 20日あいぱるホール磯原会館

永山由起子さん（82歳）高萩市有明町 11日あいぱるファミリーホール高萩館

