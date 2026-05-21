５月２０日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 小川 茂さん(76歳) 住所 平下神谷字宿 喪主 小川 茂紀さん 告別式 小川 茂紀さん 23日、リリーブホールかべや ※花環辞退



福田 一久さん（82歳）平上平窪字原田 ５月23日よりJA葬祭ラボール平窪

矢内ハツ子さん（92歳）佐糠町東二丁目 ５月22日よりアルコ会館 泉

森谷 京子さん（85歳）勿来町四 ５月17日より家族葬ホール 家族物語 勿来

村田 定子さん（89歳）三沢町仲畑 ５月22日よりセレモニーホールしんえい 佐藤 五月さん（92歳）常磐湯本町下浅貝 ５月22日よりかげつ斎苑 湯本福田 一久さん（82歳）平上平窪字原田 ５月23日よりJA葬祭ラボール平窪矢内ハツ子さん（92歳）佐糠町東二丁目 ５月22日よりアルコ会館 泉森谷 京子さん（85歳）勿来町四 ５月17日より家族葬ホール 家族物語 勿来村田 定子さん（89歳）三沢町仲畑 ５月22日よりセレモニーホールしんえい 伊藤 益雄さん（90歳）双葉郡富岡町本町 ５月22日よりあいばるホール泉会館

石崎 義一さん（81歳）双葉郡広野町広洋台二丁目 ５月23日よりJA葬祭ラボール四倉

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