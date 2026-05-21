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お悔やみ

５月２０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
小川　　茂さん(76歳)
住所
平下神谷字宿
喪主
小川　茂紀さん
告別式
小川　茂紀さん 23日、リリーブホールかべや　※花環辞退
佐藤　五月さん（92歳）常磐湯本町下浅貝　５月22日よりかげつ斎苑 湯本
福田　一久さん（82歳）平上平窪字原田　５月23日よりJA葬祭ラボール平窪
矢内ハツ子さん（92歳）佐糠町東二丁目　５月22日よりアルコ会館 泉
森谷　京子さん（85歳）勿来町四　５月17日より家族葬ホール 家族物語 勿来
村田　定子さん（89歳）三沢町仲畑　５月22日よりセレモニーホールしんえい

伊藤　益雄さん（90歳）双葉郡富岡町本町　５月22日よりあいばるホール泉会館
石崎　義一さん（81歳）双葉郡広野町広洋台二丁目　５月23日よりJA葬祭ラボール四倉
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