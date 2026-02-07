２月６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内木村 良子さん（86歳）常磐下湯長谷町一町田 ２月10日よりかげつ斎苑湯本永山 叶子さん（83歳）常磐下湯長谷町二丁目 ２月９日よりかげつ斎苑湯本冨山 元さん（74歳）植田町東荒田 ２月９日よりアルコ会館勿来岡田フク子さん（96歳）好間町榊小屋 ２月９日よりJA葬祭ラポール平渡辺 孝好さん（85歳）常磐上湯長谷町五反田 ２月１日より自宅安齋 一郎さん（76歳）三和町合戸 ２月10日よりJA葬祭ラポール平岡部 すゑさん（96歳）好間町中好間字田中 ２月９日よりかげつ斎苑好間高濱みやびさん（29歳）平字権現塚 ２月４日より総合葬祭せきの

いわき市外

今橋 文枝さん（91歳）日立市十王町友部 ２月３日よりあいばるファミリーホール高萩館

下山田ちよ子さん（90歳）高萩市大字島名 ２月４日よりあいばるファミリーホール高萩館

坂本タケ子さん（92歳）北茨城市大津町 ２月９日よりあいばるホール大津会館

小川 建士さん（83歳）北茨城市関本町福田 ２月11日よりあいばるホール大津会館

立川 善美さん（75歳）高萩市有明町 ２月３日よりあいばるホール高萩会館

