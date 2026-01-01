１月１４日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

平地区 故人氏名 田制 隆さん(88歳) 住所 郷ヶ丘 喪主 田制 純さん 告別式 １月12日、山光堂メモリアルホール迎賓館

久之浜・大久地区 故人氏名 強口 弘子さん(92歳) 住所 大久町小久字研内 喪主 強口 一秋さん 告別式 17日よりリリーブホールさんえい

目次 ■ いわき市内

■ いわき市以外 ■ いわき市内 鈴木 竹子さん（88歳）

自宅：いわき市好間町上好間字上野原

告別式：1月17日

場所：かげつ斎苑 好間 小野 一さん（85歳）

自宅：いわき市勿来町大高

告別式：1月15日

場所：JA葬祭ラポール錦 園部 羊子さん（83歳）

自宅：いわき市植田町東荒田

告別式：1月15日

場所：やすらぎの杜遠野 佐藤 惠子さん（76歳）

自宅：いわき市常磐上湯長谷町上ノ台

告別式：1月17日

場所：さがみ葬斎会館 いわき 芳賀 トシさん（90歳）

自宅：いわき市泉ヶ丘三丁目

家族葬：1月11日

場所：本多商苑 小名浜 大久保 美惠子さん（94歳）

自宅：いわき市平字田町

告別式：1月17日

場所：せきのホール 大内 正明さん（76歳）

自宅：いわき市内郷高坂町立野

家族葬：1月12日

場所：さがみ内郷斎場 蛭田 ヨシさん（90歳）

自宅：いわき市山田町脇ノ田

告別式：1月18日

場所：アルコ会館 勿来 天尾 光子さん（92歳）

自宅：いわき市好間町中好間字霞沢

告別式：1月8日

場所：家族葬ホール 家族物語 好間 柴田 隆泰さん（85歳）

自宅：いわき市平南白土字岡ノ内

告別式：1月15日

場所：JA葬祭ラポール平 梅本 ヒデノさん（98歳）

自宅：いわき市久之浜町西

家族葬：1月8日

場所：自在院 市毛 光枝さん（97歳）

自宅：いわき市小川町塩田字南

家族葬：1月11日

場所：ライフケア好間会堂 鈴木 良美さん（82歳）

自宅：いわき市金山町月見台

告別式：1月15日

場所：アルコ会館 勿来 芳賀 修さん（84歳）

自宅：いわき市東田町

家族葬：1月8日

場所：自宅 須藤 泰将さん（94歳）

自宅：いわき市内郷高野町馬四郎

葬場祭：1月15日

場所：JA葬祭ラポール平窪 鈴木 イツ子さん（78歳）

自宅：いわき市常磐上湯長谷町湯台堂

告別式：1月15日

場所：吉成斎苑 花の葬送 滝 文弘さん（93歳）

自宅：いわき市常磐藤原町藤代

告別式：1月17日

場所：吉成斎苑ふぁみりぃ 鈴木 孝知さん（87歳）

自宅：いわき市小名浜岡小名字前原

家族葬：1月8日

場所：ライフケア小名浜会堂 澤出 昇さん（94歳）

自宅：いわき市錦町馬場

家族葬：1月6日

場所：あいばるホールアデイ勿来会館 小野 雄一さん（81歳）

自宅：いわき市四倉町戸田字南高柳

告別式：1月17日

場所：JA葬祭ラポール四倉 門屋 美季子さん（95歳）

自宅：いわき市小名浜字鳥居北

告別式：1月18日

場所：メモリアルホールみよの杜 松本 重樹さん（54歳）

自宅：いわき市四倉町

家族葬：1月9日 水戸 英明さん（79歳）

自宅：いわき市平

告別式：1月19日

場所：ライフケア平会堂 ■ いわき市以外 飯嶋 永久男さん（84歳）

自宅：北茨城市中郷町上桜井

告別式：1月9日

場所：あいばるホール磯原会館 濱野 誠さん（75歳）

自宅：高萩市島名

告別式：1月12日

場所：あいばるファミリーホール高萩館 大和田 ハツ子さん（87歳）

自宅：双葉郡富岡町

告別式：1月15日

場所：JA葬祭ラポールかべや 高野 節子さん（95歳）

自宅：双葉郡富岡町大字本岡字王塚

告別式：1月18日

場所：せきのホール 関根 ふさ子さん（92歳）

自宅：北茨城市中郷町上桜井

告別式：1月14日

場所：アルコ会館 中郷







