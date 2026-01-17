２月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

工藤カネ子さん（97歳）錦町竹ノ花 ２月21日よりあいばるホールアデイ勿来会館小野瀬キヨ子さん（91歳）山田町遠水 ２月25日よりアルコ会館 勿来佐藤 泉さん（92歳）植田町 ２月22日よりあいばるホール泉会館大和田幸子さん（71歳）小名浜大原小滝町 ２月24日より本多斎苑 小名浜菊地 清さん（94歳）小名浜字道珍 ２月20日よりライフケア小名浜会堂伏見 好光さん（76歳）好間町小谷作字広畑 ２月23日より家族葬ホール 家族物語 好間児玉 三枝さん（85歳）錦町蛭田 ２月25日よりセレモニーホールしんえい

村井 忠二さん（92歳）北茨城市磯原町木 ２月25日よりあいばるホール磯原会館

古川 照行さん（75歳）高萩市大字島名 ２月23日よりあいばるファミリーホール高萩館

浅井 韶史さん（86歳）那珂郡東海村須和間 ２月24日よりあいばるファミリーホール磯原館

