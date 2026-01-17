２月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 髙﨑 一美さん(75歳)
- 住所
- 郷ケ丘
- 喪主
- 髙﨑 圭子さん
- 告別式
- ３月４日、山光堂メモリアルホール迎賓館
工藤カネ子さん（97歳）錦町竹ノ花 ２月21日よりあいばるホールアデイ勿来会館
小野瀬キヨ子さん（91歳）山田町遠水 ２月25日よりアルコ会館 勿来
佐藤 泉さん（92歳）植田町 ２月22日よりあいばるホール泉会館
大和田幸子さん（71歳）小名浜大原小滝町 ２月24日より本多斎苑 小名浜
菊地 清さん（94歳）小名浜字道珍 ２月20日よりライフケア小名浜会堂
伏見 好光さん（76歳）好間町小谷作字広畑 ２月23日より家族葬ホール 家族物語 好間
児玉 三枝さん（85歳）錦町蛭田 ２月25日よりセレモニーホールしんえい
村井 忠二さん（92歳）北茨城市磯原町木 ２月25日よりあいばるホール磯原会館
小野瀬キヨ子さん（91歳）山田町遠水 ２月25日よりアルコ会館 勿来
佐藤 泉さん（92歳）植田町 ２月22日よりあいばるホール泉会館
大和田幸子さん（71歳）小名浜大原小滝町 ２月24日より本多斎苑 小名浜
菊地 清さん（94歳）小名浜字道珍 ２月20日よりライフケア小名浜会堂
伏見 好光さん（76歳）好間町小谷作字広畑 ２月23日より家族葬ホール 家族物語 好間
児玉 三枝さん（85歳）錦町蛭田 ２月25日よりセレモニーホールしんえい
村井 忠二さん（92歳）北茨城市磯原町木 ２月25日よりあいばるホール磯原会館
古川 照行さん（75歳）高萩市大字島名 ２月23日よりあいばるファミリーホール高萩館
浅井 韶史さん（86歳）那珂郡東海村須和間 ２月24日よりあいばるファミリーホール磯原館
ＡＩで編集を行いました。
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン