２月２７日（お悔やみ情報）

蛭田美佐子さん（78歳）東田町金子平 ２月27日よりアルコ会館泉
小野多喜子さん（92歳）泉ヶ丘二丁目 ２月27日より本多斎苑小名浜
遠藤 タケさん（99歳）泉玉露三丁目 ２月27日よりかげつ斎苑湯本
大槻キミ子さん（97歳）内郷高野町開場 ３月２日より家族葬ホール家族物語好間
今川 玲子さん（85歳）小名浜愛宕町 ３月３日よりメモリアルホールみよの杜
蓮實 勝幸さん（48歳）遠野町深山田字仲川原 ３月２日よりやすらぎの杜遠野
園部 富子さん（95歳）北茨城市中郷町粟野 ３月１日よりあいばるホール磯原会館
佐藤八洲雄さん（84歳）水戸市吉沢町 ２月22日よりあいばるホール日立南会館
