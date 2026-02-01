２月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

武田 惠さん（68歳）常磐上湯長谷町上ノ台 ２月28日より吉成斎苑 花の葬送雲藤 忠さん（71歳）遠野町滝字北向 ２月23日よりアルコ会館 勿来片岡トシ子さん（81歳）好間町下好間字向山 ２月23日よりJA葬祭ラポール平川田 光江さん（81歳）平赤井字諏訪原 ２月13日より寶聚院本堂山野喜美子さん（85歳）遠野町深山田字小石平 ３月１日よりやすらぎの杜遠野柳沼ヒロ子さん（83歳）平下平窪中島町 ２月25日より安養寺蛯子 英美さん（90歳）平字愛谷町二丁目 ２月23日より（会場記載なし）江尻 精一さん（77歳）平字掻槌小路 ２月26日よりせきのホール藁谷紀久與さん（97歳）小川町高萩字山ノ入 ２月26日よりJA葬祭ラポール平窪渡邉 貞さん（93歳）平字胡摩沢 ２月15日より清翔苑平金 英大さん（76歳）郷ヶ丘一丁目 ２月27日よりせきのホール新妻利一郎さん（80歳）四倉町字東三丁目 ３月１日よりJA葬祭ラボール四倉松田 信子さん（78歳）平字堂ノ前 ２月28日よりせきのホール

渡辺 ふくさん（96歳）北茨城市中郷町小野矢指 ２月19日よりあいばるファミリーホール磯原館

小峰 親正さん（90歳）常陸太田市馬場町 ２月21日よりあいばるホール磯原会館

檜山 誠さん（78歳）北茨城市関南町里根川 ２月22日よりあいぱるホール磯原会館

高橋 孝広さん（65歳）北茨城市中郷町上桜井 ２月21日より（会場記載なし）

泉田 洋三さん（85歳）双葉郡双葉町大字両竹字稲荷 ２月26日よりかげつ斎苑 好間

