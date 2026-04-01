４月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
堀 ミツ子さん（88歳）中央台飯野二丁目 ４月17日よりさがみ葬斎会館いわき
沼田 義正さん（76歳）内郷内町立町 ４月11日よりあいばるホール磐城会館
日塔 孝雄さん（93歳）平下神谷 ４月20日よりJA葬祭ラボールかべや
袖野 英夫さん（79歳）平下神谷字出口 ４月15日よりライフケア平会堂
上野 令子さん（89歳）平谷川瀬字根木作 ４月16日より総合葬祭せきの
長嶋 昌子さん（78歳）北茨城市中郷町小野矢指 ４月14日よりあいばるファミリーホール中郷館
沼田 義正さん（76歳）内郷内町立町 ４月11日よりあいばるホール磐城会館
日塔 孝雄さん（93歳）平下神谷 ４月20日よりJA葬祭ラボールかべや
袖野 英夫さん（79歳）平下神谷字出口 ４月15日よりライフケア平会堂
上野 令子さん（89歳）平谷川瀬字根木作 ４月16日より総合葬祭せきの
長嶋 昌子さん（78歳）北茨城市中郷町小野矢指 ４月14日よりあいばるファミリーホール中郷館
渡邊 彦人さん（89歳）北茨城市磯原町大塚 ４月16日よりあいばるファミリーホール中郷館
古川 榮さん（84歳）双葉郡富岡町上手岡字下千里 ４月20日よりあいばるホール小名浜会館
草野みつ子さん（96歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 ４月19日よりあいばるホール磯原会館
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