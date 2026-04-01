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お悔やみ

４月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

堀　ミツ子さん（88歳）中央台飯野二丁目　４月17日よりさがみ葬斎会館いわき
沼田　義正さん（76歳）内郷内町立町　４月11日よりあいばるホール磐城会館
日塔　孝雄さん（93歳）平下神谷　４月20日よりJA葬祭ラボールかべや
袖野　英夫さん（79歳）平下神谷字出口　４月15日よりライフケア平会堂
上野　令子さん（89歳）平谷川瀬字根木作　４月16日より総合葬祭せきの

長嶋　昌子さん（78歳）北茨城市中郷町小野矢指　４月14日よりあいばるファミリーホール中郷館
渡邊　彦人さん（89歳）北茨城市磯原町大塚　４月16日よりあいばるファミリーホール中郷館
古川　　榮さん（84歳）双葉郡富岡町上手岡字下千里　４月20日よりあいばるホール小名浜会館
草野みつ子さん（96歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘　４月19日よりあいばるホール磯原会館
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