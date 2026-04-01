４月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

堀 ミツ子さん（88歳）中央台飯野二丁目 ４月17日よりさがみ葬斎会館いわき沼田 義正さん（76歳）内郷内町立町 ４月11日よりあいばるホール磐城会館日塔 孝雄さん（93歳）平下神谷 ４月20日よりJA葬祭ラボールかべや袖野 英夫さん（79歳）平下神谷字出口 ４月15日よりライフケア平会堂上野 令子さん（89歳）平谷川瀬字根木作 ４月16日より総合葬祭せきの

長嶋 昌子さん（78歳）北茨城市中郷町小野矢指 ４月14日よりあいばるファミリーホール中郷館

渡邊 彦人さん（89歳）北茨城市磯原町大塚 ４月16日よりあいばるファミリーホール中郷館

古川 榮さん（84歳）双葉郡富岡町上手岡字下千里 ４月20日よりあいばるホール小名浜会館

草野みつ子さん（96歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 ４月19日よりあいばるホール磯原会館

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