１月７日（お悔やみ情報）

片寄きよ子さん（67歳）平豊間字塩屋台 1月11日よりしらた斎場塩屋崎阿部 光江さん（90歳）勿来町窪田 1月12日よりライフケア小名浜会堂星 慶一さん（81歳）勿来町酒井上ノ台 1月12日より家族葬ホール家族物語勿来小島 正美さん（74歳）鹿島町御代字堂ノ前 1月12日よりメモリアルホールみよの杜吉田 昭男さん（83歳）錦町中迎 1月9日よりあいぱるホール磐城会館草野 憲昭さん（54歳）内郷高坂町一丁目 1月13日よりあいぱるファミリーホール磐城館上川 節子さん（87歳）明治団地 1月15日よりライフケア平会堂

岡野榮美子さん（78歳）北茨城市磯原町本町 1月8日よりアルコ会館中郷

