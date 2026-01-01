福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

片寄きよ子さん（67歳）平豊間字塩屋台　1月11日よりしらた斎場塩屋崎
阿部　光江さん（90歳）勿来町窪田　1月12日よりライフケア小名浜会堂
星　　慶一さん（81歳）勿来町酒井上ノ台　1月12日より家族葬ホール家族物語勿来
小島　正美さん（74歳）鹿島町御代字堂ノ前　1月12日よりメモリアルホールみよの杜
吉田　昭男さん（83歳）錦町中迎　1月9日よりあいぱるホール磐城会館
草野　憲昭さん（54歳）内郷高坂町一丁目　1月13日よりあいぱるファミリーホール磐城館
上川　節子さん（87歳）明治団地　1月15日よりライフケア平会堂

岡野榮美子さん（78歳）北茨城市磯原町本町　1月8日よりアルコ会館中郷
