４月１５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

齋藤セツ子さん（87歳）平上片寄字上ノ内 ４月11日より菩提院緑川 万平さん（94歳）錦町鵜ノ巣 ４月11日よりセレモニーホールしんえい根本 忠平さん（95歳）平上平窪字牛淵 ４月16日よりJA葬祭ラボール平富岡 コウさん（94歳）江畑町小能田 ４月16日よりセレモニーホールしんえい遠藤マサ子さん（86歳）常磐下船尾町 ４月17日よりさがみ葬斎会館 いわき藤田キミ子さん（96歳）泉町一丁目 ４月16日よりアルコ会館 泉合津 重正さん（78歳）三和町合戸字浮矢11番地 ４月15日よりJA葬祭ラポール三和酒井 英雄さん（86歳）平北白土字穂積 ４月13日よりせきのホール佐藤 君子さん（81歳）小名浜大原小滝町 ４月16日より本多斎苑 小名浜片寄マツ子さん（89歳）平下神谷字岸前 ４月17日よりJA葬祭ラボールかべや片寄紀美子さん（90歳）平下神谷字東根田倉 ４月16日よりせきのホール

村田 由美さん（77歳）北茨城市大津町 ４月２日よりあいばるホール磯原会館

露久保健司さん（71歳）日立市十王町友部 ４月11日よりあいばるファミリーホール中郷館

喜多見芳光さん（78歳）高萩市大字島名 ４月10日よりあいばるファミリーホール高萩館

猪狩 石子さん（92歳）双葉郡川内村大字上川内古町 ４月16日よりJA葬祭ラボール四倉

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