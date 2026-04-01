４月１５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
齋藤セツ子さん（87歳）平上片寄字上ノ内 ４月11日より菩提院
緑川 万平さん（94歳）錦町鵜ノ巣 ４月11日よりセレモニーホールしんえい
根本 忠平さん（95歳）平上平窪字牛淵 ４月16日よりJA葬祭ラボール平
富岡 コウさん（94歳）江畑町小能田 ４月16日よりセレモニーホールしんえい
遠藤マサ子さん（86歳）常磐下船尾町 ４月17日よりさがみ葬斎会館 いわき
藤田キミ子さん（96歳）泉町一丁目 ４月16日よりアルコ会館 泉
合津 重正さん（78歳）三和町合戸字浮矢11番地 ４月15日よりJA葬祭ラポール三和
酒井 英雄さん（86歳）平北白土字穂積 ４月13日よりせきのホール
佐藤 君子さん（81歳）小名浜大原小滝町 ４月16日より本多斎苑 小名浜
片寄マツ子さん（89歳）平下神谷字岸前 ４月17日よりJA葬祭ラボールかべや
片寄紀美子さん（90歳）平下神谷字東根田倉 ４月16日よりせきのホール
村田 由美さん（77歳）北茨城市大津町 ４月２日よりあいばるホール磯原会館
緑川 万平さん（94歳）錦町鵜ノ巣 ４月11日よりセレモニーホールしんえい
根本 忠平さん（95歳）平上平窪字牛淵 ４月16日よりJA葬祭ラボール平
富岡 コウさん（94歳）江畑町小能田 ４月16日よりセレモニーホールしんえい
遠藤マサ子さん（86歳）常磐下船尾町 ４月17日よりさがみ葬斎会館 いわき
藤田キミ子さん（96歳）泉町一丁目 ４月16日よりアルコ会館 泉
合津 重正さん（78歳）三和町合戸字浮矢11番地 ４月15日よりJA葬祭ラポール三和
酒井 英雄さん（86歳）平北白土字穂積 ４月13日よりせきのホール
佐藤 君子さん（81歳）小名浜大原小滝町 ４月16日より本多斎苑 小名浜
片寄マツ子さん（89歳）平下神谷字岸前 ４月17日よりJA葬祭ラボールかべや
片寄紀美子さん（90歳）平下神谷字東根田倉 ４月16日よりせきのホール
村田 由美さん（77歳）北茨城市大津町 ４月２日よりあいばるホール磯原会館
露久保健司さん（71歳）日立市十王町友部 ４月11日よりあいばるファミリーホール中郷館
喜多見芳光さん（78歳）高萩市大字島名 ４月10日よりあいばるファミリーホール高萩館
猪狩 石子さん（92歳）双葉郡川内村大字上川内古町 ４月16日よりJA葬祭ラボール四倉
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