３月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
坂本ミツ子さん（101歳）平下神谷字宿 ３月22日よりJA葬祭ラボール平
伊藤 光雄さん（91歳）常磐湯本町傾城 ３月13日より葬祭ホール堀坂會館
大竹 任子さん（64歳）遠野町深山田字沢繫 ３月21日よりやすらぎの杜遠野
鈴木トシ子さん（87歳）平大室字白土 ３月16日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
大河原良一さん（75歳）四倉町字五丁目 ３月21日より泰雲閣
四家 ユキさん（90歳）中央台高久四丁目 ３月21日よりJA葬祭ラポールかべや
木村多惠子さん（88歳）小名浜港ケ丘 ３月22日よりライフケア小名浜会堂
坂本 孝子さん（94歳）双葉郡広野町大字下浅見川字広長 ３月21日より家族葬ホール 家族物語泉
伊藤 光雄さん（91歳）常磐湯本町傾城 ３月13日より葬祭ホール堀坂會館
大竹 任子さん（64歳）遠野町深山田字沢繫 ３月21日よりやすらぎの杜遠野
鈴木トシ子さん（87歳）平大室字白土 ３月16日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
大河原良一さん（75歳）四倉町字五丁目 ３月21日より泰雲閣
四家 ユキさん（90歳）中央台高久四丁目 ３月21日よりJA葬祭ラポールかべや
木村多惠子さん（88歳）小名浜港ケ丘 ３月22日よりライフケア小名浜会堂
坂本 孝子さん（94歳）双葉郡広野町大字下浅見川字広長 ３月21日より家族葬ホール 家族物語泉
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