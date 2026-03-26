３月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

矢内 久江さん（86歳）平中平窪字桂進 ３月28日よりJA葬祭ラボール平窪畠山 清幸さん（71歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ３月26日よりかげつ斎苑 湯本馬目 洋一さん（61歳）小名浜下神白字網取 ３月27日よりしらた斎場 ファミリオ神白小松 眞澄さん（62歳）小名浜西君ケ塚町 ３月30日よりライフケア小名浜会堂近藤 トクさん（96歳）勿来町九面坂下 ３月23日よりあいばるホール大津会館矢部 勲さん（80歳）植田町中央一丁目 ３月18日より一心 いずみの家大平 德次さん（96歳）川前町上桶売字畝分田 ３月27日よりセレモニーホールくさの彩華高木 弘安さん（91歳）鹿島町御代字柿境 ３月30日よりメモリアルホールみよの杜

鈴木 嶺子さん（83歳）北茨城市華川町車 ３月28日よりあいばるホール磯原会館

石川由紀子さん（78歳）北茨城市磯原町大塚 ３月27日よりアルコ会館 中郷

佐藤 芳一さん（77歳）北茨城市磯原町磯原 ３月22日よりあいばるホール磯原会館

ＡＩで編集を行いました。

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