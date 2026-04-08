４月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鈴木 荘助さん（94歳）洋向台三丁目 ４月８日よりしらた斎場 塩屋崎野崎 英治さん（62歳）平字田町 ４月10日よりJA葬祭ラボール平鈴木 貞子さん（97歳）常磐湯本町上浅貝 ４月８日より葬祭ホール 堀坂會館吉田 良市さん（87歳）四倉町中島字六重代 ４月８日よりJA葬祭ラボール四倉有坂 馨さん（89歳）桜ケ丘 ４月５日よりライフケア湯本会堂白坂 正春さん（90歳）平字愛谷町二丁目 ４月３日よりJA葬祭家族葬ホールかべや吉田 政男さん（93歳）内郷宮町町田 ４月３日よりライフケア好問会堂川口ひとみさん（65歳）郷ケ丘二丁目 ４月９日よりアルコ会館いわき

宇佐見恒雄さん（94歳）双葉郡浪江町大字谷津田 ４月３日よりせきのホール

大和田武義さん（89歳）北茨城市平潟町 ４月10日よりあいばるホール磯原会館

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