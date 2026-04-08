４月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 黒川 正博さん(79歳)
- 住所
- 平泉崎
- 喪主
- 黒川 里美さん
- 告別式
- ４月４日、清翔苑 平（家族葬）
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 佐藤 たね子さん(101歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字九反坪
- 喪主
- 佐藤 光義さん
- 告別式
- ４月４日、山光堂メモリアルホール海賓館（近親者のみ）
鈴木 荘助さん（94歳）洋向台三丁目 ４月８日よりしらた斎場 塩屋崎
野崎 英治さん（62歳）平字田町 ４月10日よりJA葬祭ラボール平
鈴木 貞子さん（97歳）常磐湯本町上浅貝 ４月８日より葬祭ホール 堀坂會館
吉田 良市さん（87歳）四倉町中島字六重代 ４月８日よりJA葬祭ラボール四倉
有坂 馨さん（89歳）桜ケ丘 ４月５日よりライフケア湯本会堂
白坂 正春さん（90歳）平字愛谷町二丁目 ４月３日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
吉田 政男さん（93歳）内郷宮町町田 ４月３日よりライフケア好問会堂
川口ひとみさん（65歳）郷ケ丘二丁目 ４月９日よりアルコ会館いわき
宇佐見恒雄さん（94歳）双葉郡浪江町大字谷津田 ４月３日よりせきのホール
野崎 英治さん（62歳）平字田町 ４月10日よりJA葬祭ラボール平
鈴木 貞子さん（97歳）常磐湯本町上浅貝 ４月８日より葬祭ホール 堀坂會館
吉田 良市さん（87歳）四倉町中島字六重代 ４月８日よりJA葬祭ラボール四倉
有坂 馨さん（89歳）桜ケ丘 ４月５日よりライフケア湯本会堂
白坂 正春さん（90歳）平字愛谷町二丁目 ４月３日よりJA葬祭家族葬ホールかべや
吉田 政男さん（93歳）内郷宮町町田 ４月３日よりライフケア好問会堂
川口ひとみさん（65歳）郷ケ丘二丁目 ４月９日よりアルコ会館いわき
宇佐見恒雄さん（94歳）双葉郡浪江町大字谷津田 ４月３日よりせきのホール
大和田武義さん（89歳）北茨城市平潟町 ４月10日よりあいばるホール磯原会館
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