４月８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

蛭田 利男さん（95歳）山田町新谷 ４月５日より自宅鷺 佐智子さん（74歳）勿来町四沢潮見台 ４月10日より家族葬ホール 家族物語 勿来助川 洋さん（78歳）勿来町窪田町通 ４月４日よりあいばるファミリーホールアデイ勿来館酒井 ツネさん（99歳）好間町北好間字上野 ４月10日より家族葬ホール 家族物語 好間小針 三郎さん（89歳）内郷綴町金谷 ４月９日よりせきのホール新田 秀夫さん（86歳）好間町北好間字平場 ４月11日より家族葬ホール 家族物語 好間大藤 光子さん（93歳）常磐松が台 ４月10日より吉成斎苑 花の葬送眞壁 文子さん（85歳）常磐藤原町名高儀 ４月７日より自宅伊藤智恵美さん（60歳）常磐藤原町源内 ４月10日よりかげつ斎苑 湯本大谷 利子さん（91歳）山玉町坂下 ４月10日よりセレモニーホールしんえい

阿部昇一郎さん（82歳）日立市十王町友部 ４月３日より自宅

坂本 武さん（75歳）双葉郡富岡町大字仏浜字西原 ４月11日よりJA葬祭ラボール平

小野瀬聆子さん（95歳）北茨城市磯原町本町 ４月11日よりあいぱるホール磯原会館

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